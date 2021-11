Exposition Marnay, 27 novembre 2021, Marnay.

Exposition Marnay

2021-11-27 – 2021-11-28

Marnay Haute-Saône

L’association la lithographie organise une exposition le samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021 de 14 h 30 à 19 h, à la salle Gorrevod du château de Marnay. Deux artistes seront présentés, Jeanine Gillot-Berthet qui exposera ses œuvres de dessin et Albert Ordiales qui exposera ses peintures. Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez appeler le 03.84.31.55.03 ou le 06.87.64.93.02. Il est également possible de visiter en semaine, sur rendez-vous uniquement.

+33 3 84 31 55 03 https://lalithographie.wordpress.com/

Marnay

