Exposition Marnay, 20 novembre 2021, Marnay.

Exposition Marnay

2021-11-20 – 2021-11-21

Marnay Haute-Saône

L’association la lithographie organise une exposition le samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021 de 14 h 30 à 19 h, à la salle Gorrevod du château de Marnay. Deux artistes seront présentés, Jeanine Gillot-Berthet qui exposera ses œuvres de dessin et Albert Ordiales qui exposera ses peintures. Le vernissage aura lieu vendredi 19 novembre 2021 à 18 h. Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez appeler le 03.84.31.55.03 ou le 06.87.64.93.02. Il est également possible de visiter en semaine, sur rendez-vous uniquement.

+33 3 84 31 55 03 https://lalithographie.wordpress.com/

dernière mise à jour : 2021-11-15 par