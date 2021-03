Asserac Place Olivier Guichard 44410 Asserac Asserac, Loire-Atlantique Exposition Maison des Arts : Martine Hervy-Tréhudic Place Olivier Guichard 44410 Asserac Asserac Catégories d’évènement: Asserac

Loire-Atlantique

Exposition Maison des Arts : Martine Hervy-Tréhudic Place Olivier Guichard 44410 Asserac, 26 avril 2021-26 avril 2021, Asserac. Exposition Maison des Arts : Martine Hervy-Tréhudic

du lundi 26 avril au dimanche 5 septembre à Place Olivier Guichard 44410 Asserac

[SOUS RÉSERVE LIÉE A LA SITUATION SANITAIRE] Martine Hervy-Tréhudic expose avec ses amies peintres à la Maison des Arts d’Assérac. [SOUS RÉSERVE LIÉE A LA SITUATION SANITAIRE] Martine Hervy-Tréhudic expose avec ses amies peintres à la Maison des Arts d’Assérac. Place Olivier Guichard 44410 Asserac Place Olivier Guichard 44410 Asserac Asserac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-26T09:00:00 2021-04-26T19:00:00;2021-04-27T09:00:00 2021-04-27T19:00:00;2021-04-28T09:00:00 2021-04-28T19:00:00;2021-04-29T09:00:00 2021-04-29T19:00:00;2021-04-30T09:00:00 2021-04-30T19:00:00;2021-05-01T09:00:00 2021-05-01T19:00:00;2021-05-02T09:00:00 2021-05-02T19:00:00;2021-08-30T09:00:00 2021-08-30T19:00:00;2021-08-31T09:00:00 2021-08-31T19:00:00;2021-09-01T09:00:00 2021-09-01T19:00:00;2021-09-02T09:00:00 2021-09-02T19:00:00;2021-09-03T09:00:00 2021-09-03T19:00:00;2021-09-04T09:00:00 2021-09-04T19:00:00;2021-09-05T09:00:00 2021-09-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Asserac, Loire-Atlantique Autres Lieu Place Olivier Guichard 44410 Asserac Adresse Place Olivier Guichard 44410 Asserac Ville Asserac