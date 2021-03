Asserac Place Olivier Guichard 44410 Asserac Asserac, Loire-Atlantique Exposition Maison des Arts : Le Brelan d’Art Place Olivier Guichard 44410 Asserac Asserac Catégories d’évènement: Asserac

Loire-Atlantique

Exposition Maison des Arts : Le Brelan d’Art Place Olivier Guichard 44410 Asserac, 3 mai 2021-3 mai 2021, Asserac. Exposition Maison des Arts : Le Brelan d’Art

du lundi 3 mai au jeudi 13 mai à Place Olivier Guichard 44410 Asserac

[SOUS RÉSERVE LIÉE A LA SITUATION SANITAIRE] Jean GENER, Jean-Yves HOGUIN & Daniel HUARD forment le collectif « Le Brelan d’Art ». Ce sont trois artistes peintres regroupant une pluralité de techniques. En effet, l’aquarelle, l’huile et l’acrylique, le dessin ou encore le pastel se partagent le lieu dans une parfaite harmonie. Ce « trio », formé au fil des concours, est réuni dans une passion commune et soudé par une étroite complicité afin d’offrir au visiteur les paysages de notre région, se déclinant à l’infini sous toutes leurs formes et sous toutes leurs teintes. [SOUS RÉSERVE LIÉE A LA SITUATION SANITAIRE] Jean GENER, Jean-Yves HOGUIN & Daniel HUARD forment le collectif « Le Brelan d’Art ». Ce sont trois artistes peintres regroupant une pluralité de … Place Olivier Guichard 44410 Asserac Place Olivier Guichard 44410 Asserac Asserac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-03T09:00:00 2021-05-03T19:00:00;2021-05-04T09:00:00 2021-05-04T19:00:00;2021-05-05T09:00:00 2021-05-05T19:00:00;2021-05-06T09:00:00 2021-05-06T19:00:00;2021-05-07T09:00:00 2021-05-07T19:00:00;2021-05-08T09:00:00 2021-05-08T19:00:00;2021-05-09T09:00:00 2021-05-09T19:00:00;2021-05-10T09:00:00 2021-05-10T19:00:00;2021-05-11T09:00:00 2021-05-11T19:00:00;2021-05-12T09:00:00 2021-05-12T19:00:00;2021-05-13T09:00:00 2021-05-13T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Asserac, Loire-Atlantique Autres Lieu Place Olivier Guichard 44410 Asserac Adresse Place Olivier Guichard 44410 Asserac Ville Asserac