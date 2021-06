EXPOSITION LOU RAINIER – 55ÈME FESTIVAL MIRONDELA DELS ARTS Pézenas, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Pézenas.

EXPOSITION LOU RAINIER – 55ÈME FESTIVAL MIRONDELA DELS ARTS 2021-07-31 10:30:00 – 2021-08-31 12:30:00

Pézenas Hérault

LOU RAINIER

Peintre et Plasticien

Il n’est pas de hasard pour découvrir Lou Rainier mais des rendez-vous pour venir à la rencontre de cet artiste atypique.

Adepte de Pollock et de Kandinsky, son œuvre s’inscrit dans une atmosphère d’abstraction. Elle est le reflet de son âme et de sa passion.

Cet autodidacte vous embarque sans ménagement avec force et plaisir à découvrir son style éclectique et aléatoire qui vous bouscule, vous oblige à une réflexion à nulle autre pareille. Ses camaïeux de couleurs apportent la lumière que dégage cet homme passionné, ses explosions acryliques allument les murs et sa peinture dégage énergie et joie de vivre.

Ce peintre attachant nous confirme à travers son travail que le talent d’un artiste réside en sa capacité à donner et non uniquement à recevoir. Il mérite qu’on lui porte attention.

HOTEL DES BARONS DE LACOSTE

Du 31 juillet au 31 août 2021

Du mardi au samedi : 10h30 à 12h30 et 15h00 à 19h00

Entrée libre

+33 6 89 19 85 72 https://www.mirondeladelsarts.com/

