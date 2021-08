Exposition : « L’Odyssée de Dax : 2035 années de fabrique urbaine » Musée de Borda, 17 septembre 2021, Dax.

Exposition : « L’Odyssée de Dax : 2035 années de fabrique urbaine »

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de Borda

### S’appuyant sur quatre années de mission d’inventaire, l’exposition propose de retracer l’évolution urbaine de Dax à travers les archives, la photographie et les collections du musée municipal. La Ville de Dax est née au cœur des Landes, sur les rives de l’Adour au 1er siècle de notre ère. Sa position stratégique à la porte des Pyrénées et sur les routes commerçantes ; mais aussi ses sources d’eau chaude et beaucoup d’autres facteurs ont conditionné le développement de la cité thermale d’Aquae. S’appuyant sur quatre années de mission d’inventaire, l’exposition propose de retracer l’évolution urbaine de Dax et ses problématiques à travers les archives, la photographie et les collections du musée municipal. L’exposition met aussi en perspective les questionnements actuels pour imaginer la ville de demain dans le cadre du projet urbain « Dax 2035 ». En parallèle, les visiteurs pourront découvrir la ville à travers des itinéraires de découverte autonome et une signalétique urbaine mise en place à cette occasion.

Gratuit. Entrée libre.

Musée de Borda 11 bis rue des Carmes, 40100 Dax Dax Landes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:30:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00