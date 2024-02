Exposition : Les Insectes au secours de la planète Nedde, samedi 30 mars 2024.

Exposition : Les Insectes au secours de la planète Nedde Haute-Vienne

Fascinants, insignifiants, repoussants, redoutables… Les insectes sont avant tout omniprésents et indispensables !

Cette exposition, qui s’appuie sur les avancées récentes de la recherche et des témoignages de chercheurs, vous invite à découvrir les insectes sous un angle original, celui des sciences au service d’un monde plus durable. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-11-03

Chaux

Nedde 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@lacitedesinsectes.com

L’événement Exposition : Les Insectes au secours de la planète Nedde a été mis à jour le 2024-02-26 par OT Lac de Vassivière