Exposition, Les Heures Bleues par Fernanda Sánchez-Paredes Le Mas-d'Agenais, 5 octobre 2021

Exposition, Les Heures Bleues par Fernanda Sánchez-Paredes 2021-10-05 – 2021-09-12

Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne Le Mas-d’Agenais

La photographe Fernanda Sánchez-Paredes, sélectionnée dans le cadre d’une commande artistique lancée par Val de Garonne Agglomération, porte son regard sur le territoire. En coopération avec Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux ainsi que l’association Pollen, ce projet artistique invite à (re)découvrir le Val de Garonne.

L’artiste photographe Fernanda Sánchez-Paredes a puisé son inspiration dans les variations de lumière et les palettes de couleurs qui se révèlent au petit matin, entre 7h et 9h, les heures bleues. Après avoir été présentée sur les grilles du Jardin Public à Bordeaux du 30 avril au 23 mai, puis lors du Festival International de Journalisme à Couthures-sur-Garonne du 9 au 11 juillet, l’exposition devient itinérante en Val de Garonne.

Les Heures Bleues sera exposée en 2021 dans trois communes du Val de Garonne, pendant plus de 3 mois.

Ville de Tonneins

