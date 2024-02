Exposition » Les Flûtes et le Flou » Iffendic, vendredi 16 février 2024.

Exposition » Les Flûtes et le Flou » Iffendic Ille-et-Vilaine

Du 16 février au 3 mai, L’aparté accueille l’exposition » Les Flûtes et le Flou » du collectif Mille au Carré. Une performance-concert aura lieu le 28 février de 15h à 19h à l’Avant-Scène.

» Alexandre Berthaud et Bruno Kervern se sont rencontrés au sein du collectif Mille au carré, un espace de création propice au développement d’un univers où graphisme, son, design d’objet, électronique, se côtoient de manière transdisciplinaire.

En considérant les technologies numériques comme source d’inspiration, les artistes déconstruisent leurs usages et les détournent à des fins poétiques. Les outils et techniques qu’ils questionnent deviennent des matériaux propices à la transversalité des arts. La donnée numérique comme médium permet de générer de l’interaction entre graphisme et musique, mais aussi entre humains et environnements.

L’exposition à L’aparté sera l’occasion pour eux de présenter de nouvelles créations, ainsi que certaines plus anciennes. L’ensemble évoque un cabinet de curiosité des temps modernes, où d’insolites vestiges du futur se côtoient. Liés par la matière et les technologies, ils semblent dialoguer via d’étranges moyens d’expression.

Exposition programmée dans L’Effet numérique de Montfort Communauté. En partenariat avec le service Action Culturelle de Montfort-sur-Meu. » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16

fin : 2024-05-03

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne

