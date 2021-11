Exposition Les « extra » ordinaires Hôtel du Département, 3 décembre 2021, Orléans.

Exposition Les « extra » ordinaires

du vendredi 3 décembre au vendredi 17 décembre à Hôtel du Département

Sous l’objectif du talentueux Olivier Parcollet et en partenariat avec le généreux Images Photo Orléans, découvrez l’exposition photographique, Les « extra » ordinaires, avec une vingtaine de portraits d’enfants et adolescents en situation de handicap. À travers la beauté des regards et des rires spontanés des enfants photographiés, l’émotion qui s’en dégage est un hymne à la tolérance et à la différence. Réalisée main dans la main avec les familles ayant parfois créé des associations soutenant également des enfants et des projets autour du handicap, cette exposition aspire à passer d’un regard insistant à un regard bienveillant. Exposition organisée par l’association « Des rêves pour Yanis » qui vient en aide aux enfants en situation de handicap, en partenariat avec les familles dont certaines ont créé des associations (Des mots pour Capucine, Emma mon asso, Autour de Maxime, Margaux-Née pour briller, Un sourire pour Tissem et tous les enfants, Ensemble stimulons Thibault, Les Tracas de Paloma, Association de l’espoir et des rêves plein la tête pour Rafaël et l’Association Nour du Loiret). **Une tablette numérique et/ou support papier est disponible à l’accueil.**

Entrée libre

Découvrez l’exposition photographique, Les « extra » ordinaires, avec une vingtaine de portraits d’enfants et adolescents en situation de handicap

Hôtel du Département 15 rue Eugène Vignat Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T08:00:00 2021-12-03T17:30:00;2021-12-06T08:00:00 2021-12-06T17:30:00;2021-12-07T08:00:00 2021-12-07T17:30:00;2021-12-08T08:00:00 2021-12-08T17:30:00;2021-12-09T08:00:00 2021-12-09T17:30:00;2021-12-10T08:00:00 2021-12-10T17:30:00;2021-12-13T08:00:00 2021-12-13T17:30:00;2021-12-14T08:00:00 2021-12-14T17:30:00;2021-12-15T08:00:00 2021-12-15T17:30:00;2021-12-16T08:00:00 2021-12-16T17:30:00;2021-12-17T08:00:00 2021-12-17T17:30:00