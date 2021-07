Exposition “Les chemins de l’eau, une histoire des Eaux du Pré” Fontaine du Pré-Saint-Gervais, 18 septembre 2021, Le Pré-Saint-Gervais.

Exposition “Les chemins de l’eau, une histoire des Eaux du Pré”

Fontaine du Pré-Saint-Gervais, le samedi 18 septembre à 10:00

Quand on évoque les sources de notre ville on pense aux regards, ces petits bâtiments anciens qui ressemblent à des huttes de pierre et à la fontaine sur la place devant la mairie qui distribuait les eaux descendant des collines autour du Pré. L’ancien réseau dit des « Eaux du Pré-Saint-Gervais » comportait une vingtaine de regards au XVIIIe siècle. Nous vous invitons à en découvrir l’histoire, en sous-sol et en plein air. Vous y rencontrerez les religieux de Saint-Lazare, l’ingénieur Eugène Belgrand, des Gervaisiens qui posaient fièrement devant la fontaine et des archéologues des conduites d’eau. Une exposition réalisée par le service Archives et patrimoine historique et l’Association Sources du Nord, Études et Préservation (ASNEP).

Fontaine du Pré-Saint-Gervais 2 place du Général Leclerc 93310 Le Pré Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00