EXPOSITION « LES CHATS » Palavas-les-Flots, jeudi 28 mars 2024.

Du 28 mars 2024 au 31 mars 2025 Exposition Les chats Musée Albert Dubout Redoute de Ballestras Contacts 04 67 68 56 41 ou musee@palavaslesflots.com

Découvrez au cœur de la Redoute de Ballestras la nouvelle exposition du célèbre dessinateur hors normes, qui a marqué plusieurs générations par ses dessins humoristiques ses foules, ses chats, sa grosse bonne-femme et son petit bonhomme .

De 1924 à 1973, Albert Dubout dessinera pour près de 250 journaux et revues, ce qui est, à ce jour, unique au monde. Avant la guerre, Dubout dénoncera la violence politique de la France clivée entre les deux extrêmes, notamment par des dessins sur des réunions politiques très chahutées, et même, par un dessin un député populaire , ce dernier se promenant protégé par un escadron de gendarmes avec l’appui de véhicules blindés ou la peur au Palais Bourbon après les émeutes du 6 février 1934. D’autre part, Jean d’Ormesson disait Dubout est le dessinateur des congés payés . Il sera présenté la planche le printemps qui est le dessin le plus symbolique et connu de ce mouvement social (les parisiens quittant la capitale et découvrant les joies de la campagne). L’artiste dessinera les masses populaires, notamment par ses planches regroupant plusieurs centaines de personnages, avec toujours beaucoup d’humour et de complaisance. A l’inverse, la bourgeoisie y compris les intellectuels seront souvent caricaturés. Après la guerre, Jean d’Ormesson disait Dubout est le dessinateur de la société de masse et de la société de consommation . Il sera présenté des dessins sur les embouteillages (nouveau fléau des Trente Glorieuses), la surpopulation estivale et même le rapport singulier des Français et de leurs télévisions. A cette même époque, Dubout dénoncera la bureaucratie excessive et tatillonne, les formulaires version papier avant l’ère de l’informatique. Enfin, suite à des acquisitions récentes, il sera présenté une vingtaine de dessins pour la première fois exposés dont la planche Poissons d’avril dessinant les Français (promeneurs et pêcheurs) qui est un mélange d’encre de Chine, de lavis et de collages, unique dans l’histoire du dessin.

HORAIRES

Juillet et août :

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 16h à 19h

Mars à juin et septembre à novembre :

(Fermé le 1er mai)

Du mardi au dimanche de 14h à 17h

Décembre à février

(Fermé les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier)

Ouvert le week-end et les vacances scolaires du mardi au

dimanche de 14h à 17h

TARIFS

Adultes 5 €

Groupe: 3.50 € (minimum 10 personnes)

-Etudiants 3.50 € (carte d’étudiant en cours de validité)

Détenteur de la carte d’invalidité civile 3.50 €

Résidents la communauté d’agglomération pays de l’or 3.50 € (justificatif de domicile)

Groupe Scolaire 2.50 € (primaire, secondaire, centre de vacances et colonie)

Forfait accompagnement groupe 30 €(livret et/ou animation)

Gratuité :

Enfants et adolescents jusqu’à 19 ans (carte d’identité, passeport)

Palavasiens ( justificatif de domicile)

Demandeur d’emploi (justificatif de moins de 3 mois)

Bénéficiaire de minimas sociaux (justificatif de moins de 3 mois)

Visiteur muni de la Carte Pass’pro Hérault (en cours de validité)

Carte de fidélité à la culture de Palavas

(cf délibération n° 44/2016)

Gratuité groupe :

Tout établissement scolaire de la commune

Centre aéré Les moussaillons de la commune

Maison des jeunes de Palavas les Flots

Accompagnants de groupe (scolaire et adultes)

Gratuité journée spéciale

Journées du Patrimoine organisées sur le plan national annuellement le samedi 16 et dimanche 17 septembre

La Nuit Européenne des musées (1 fois par an) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28

fin : 2025-03-31

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie musee@palavaslesflots.com

