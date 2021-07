Nay La Minoterie Nay, Pyrénées-Atlantiques Exposition les Arts du Feu – La Minoterie La Minoterie Nay Catégories d’évènement: Nay

Cette nouvelle exposition accueille les artistes: Marie- Pierre Campistro Jean-François Delorme Marie-Pierre Majourau Paul le Rabo Cet évènement artistique autour du verre, du bronze et de la céramique positionne la Minoterie comme un point de référence autour de la pratique et valorisation des arts du feu, qui propose des animations en intéireur et à l’extérieur. **Visite guidée sur les deux jours entre 15h et 16h.**

Libre participation.

La Minoterie ancien bâtiment industriel transformé en centre d’art contemporain et artothèque. Un voyage sensoriel au cœur de différentes matières. La Minoterie Nay 64800 Nay Pyrénées-Atlantiques

