Santes Salle Agora Nord, Santes Exposition “les 12 mairies de Santes … histoire des maires et de la vie municipales depuis 1790” Salle Agora Santes Catégories d’évènement: Nord

Santes

Exposition “les 12 mairies de Santes … histoire des maires et de la vie municipales depuis 1790” Salle Agora, 20 novembre 2021, Santes. Exposition “les 12 mairies de Santes … histoire des maires et de la vie municipales depuis 1790”

du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Salle Agora entrée libre

Exposition “les 12 mairies de Santes … histoire des maires et de la vie municipales depuis 1790” Salle Agora santes Santes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T18:30:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Santes Autres Lieu Salle Agora Adresse santes Ville Santes lieuville Salle Agora Santes