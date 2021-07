Exposition « L’enceinte urbaine de Langres du IIIe au XXe siècle » Chemin de ronde Est, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Langres.

Exposition « L’enceinte urbaine de Langres du IIIe au XXe siècle »

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Chemin de ronde Est

### Promenez-vous et découvrez une exposition visible sur le chemin de ronde des remparts de Langres. En 2020, le Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire a édité une publication FOCUS sur l’histoire de l’enceinte urbaine de Langres. Elle est complétée dès cet été, du 1er juillet jusqu’au 10 octobre, par une exposition gratuite accessible sur le chemin de ronde. Installée entre la tour Saint-Ferjeux et la tour Michaux , elle propose au visiteur d’agrémenter sa découverte des remparts d’informations historiques. En 12 panneaux, l’enceinte urbaine est abordée, depuis sa création en réaction aux grandes migrations du milieu du IIIe siècle jusqu’à nos jours. Illustrée de vues anciennes, d’hypothèses de restitutions en 3D et de photos d’éléments inaccessibles, cette exposition propose une synthèse complète de l’évolution des fortifications du centre historique. Le FOCUS « L’enceinte urbaine du IIIe au XXIe siècle » est toujours en vente dans la boutique des Musées de Langres et à l’Office de Tourisme du Pays de Langres. Associé au FOCUS « La citadelle », il balaye l’histoire des 8 km de la plus grande enceinte d’Europe. **Renseignements :** Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire Maison du Pays de Langres Square Olivier-Lahalle 52200 LANGRES

Gratuit. Accès libre. Exposition visible du 1er juillet au 10 octobre Chemin de ronde Est, entre la tour Saint-Ferjeux et la tour Michaux.

