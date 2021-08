Langres Couvent des Annonciades Célestes Haute-Marne, Langres Exposition : « le Fil de l’Eglise » Couvent des Annonciades Célestes Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Langres

Exposition : « le Fil de l’Eglise » Couvent des Annonciades Célestes, 18 septembre 2021, Langres. Exposition : « le Fil de l’Eglise »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Couvent des Annonciades Célestes Gratuit. Entrée libre.

Venez visiter l’exposition « le Fil de l’Eglise », organisée dans la chapelle du couvent, pour y découvrir linges et ornements liturgiques, vêtements religieux ainsi que leurs fonctions et symboles. Couvent des Annonciades Célestes 2 rue Longe-Porte, 52200 Langres Langres Langres Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

