Langeais Indre-et-Loire Langeais Cette exposition sur la liberté d’expression offre un aperçu du travail des dessinateurs de presse, pourfendeurs pacifistes des malaises de nos sociétés, qui sont régulièrement la cible d’attaques partout dans le monde. Par le moyen bénéfique du rire, ils sont pourtant les garants courageux de la liberté de la presse et contribuent à préserver la santé de nos démocraties lorsqu’elle est menacée.

Habitué à avancer sur l'étroit chemin de crête entre liberté et responsabilité, le dessinateur «est un funambule qui essaye de rester debout sur une corde tendue», comme le dit si bien l'écrivain Régis Debray.

mairie de Langeais

