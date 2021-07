Exposition : le boomerang dans tous ses états Muséum d’histoire naturelle, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Le Havre.

Exposition : le boomerang dans tous ses états

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Muséum d’histoire naturelle

Programmation en lien avec l’exposition _Australie – Le Havre, l’intimité d’un lien_, présentée du 5 juin au 7 novembre au Muséum du Havre. Embarquez avec nous à bord du Géographe et du Naturaliste aux côtés des savants qui partirent du Havre en 1800 pour explorer l’Australie. Dessins, aquarelles, taxidermies, objets anciens et contemporains, vidéos, univers sonores : on vous raconte l’histoire d’une expédition scientifique extraordinaire et des liens artistiques et culturels passionnants qu’elle a permis de créer 200 ans plus tard.

Le boomerang est un objet emblématique d’Australie dont l’histoire et les différents usages sont pourtant méconnus. Animation, expo, rencontre : on vous dévoile tous ses secrets durant ce week-end !

Muséum d’histoire naturelle Place du Vieux Marché, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime



