Exposition:« La vie est un entre-deux » à la Fondation Francès Senlis, 14 mai 2022, Senlis.

Exposition:« La vie est un entre-deux » à la Fondation Francès Senlis

2022-05-14 11:00:00 – 2022-07-21 19:00:00

Senlis Oise

La Fondation d’entreprise Francès est heureuse d’accueillir du 14 mai au 21 juillet 2022, le dernier volet de son cycle d’exposition-ventes « La vie est un entre-deux », initié avec la Galerie Françoise en septembre 2021. Ce troisième temps inédit propose de mettre en dialogue une œuvre de la collection Francès réalisée par Houston Maludi et les œuvres de deux jeunes artistes talentueux Thilleli Rahmoun et Clément Fourment.

Revenant à la genèse de ses expositions, la Fondation place une œuvre de la collection Francès comme point de départ d’un nouveau dialogue. Jamais encore montré, Espace urbain de Houston Maludi nous plonge au cœur d’un panorama urbain multiple, résultat d’un geste dessiné obsessionnel et foisonnant. Flou et abstrait de loin, il se précise au fur et à mesure que l’on s’en approche, donnant à voir et à ressentir la ville de l’intérieur.

Face cette troublante vision panoramique, nous avons souhaité confronter deux mondes tout aussi déroutants, celui de Thilleli Rahmoun et de Clément Fourment, prolongeant ainsi leur présence au Salon Drawing Now du 19 au 22 mai 2022. Au-delà du contexte amoureux et de la cellule couple précédemment mis en avant dans notre cycle d’expositions, ce troisième temps propose de réunir trois artistes autour d’un médium commun : le dessin. À la fois point d’ancrage et de rupture, la ligne du dessin nous guide et nous perd au cœur d’architectures plurielles oscillant entre une réalité et son double.

contact@fondationfrances.com https://www.fondationfrances.com/

Thilleli Rahmoun / Clément Fourment

Senlis

