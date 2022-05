Exposition « La Terre est ma couleur » Soumoulou Soumoulou Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Exposition « La Terre est ma couleur » Soumoulou, 11 mai 2022, Soumoulou. Exposition « La Terre est ma couleur » Place des Maraîchers Bibliothèque Soumoulou

2022-05-11 17:30:00 – 2022-06-11 Place des Maraîchers Bibliothèque

Soumoulou Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Les mardis de 17h à 18h30, mercredis de 11h à 12h et de 15h à 18h, samedis de 10h à 12h.

Cette exposition invite les enfants à aller vers les autres, quelles que soient leurs différences dans le respect de leurs droits.

Place des Maraîchers Bibliothèque Soumoulou

