Exposition « La résistance en Vendômois » à Vendôme Vendôme, samedi 2 mars 2024.

Exposition « La résistance en Vendômois » à Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Mercredi

Le Comité du mémorial aux aviateurs alliés de Villebout organise dans le cadre du 80 éme anniversaire des camps de la forêt de Fréteval, plusieurs expositions, et conférences dont une à Vendôme événements préparatoires avant la grande cérémonie d’anniversaire du 6 au 7 juillet à Bellande.

Exposition « La résistance en Vendômois » à Vendôme. Les camps secrets de la forêt de Fréteval de mai à août 1944. La vie quotidienne des 152 aviateurs alliés cachés dans les bois ; la solidarité de la population environnante pour soigner, habiller et nourrir ces rescapés au risque d’être envoyée dans les camps de la mort. Une page héroïque de notre histoire locale, très méconnue. L’histoire de l’avion ‘’Thunderbird’’, l’équipage recueilli dans les fermes proches du lieu du crash, le regroupement et l’hébergement à Vendôme, l’arrestation des aviateurs et des familles d’accueil, six Vendômois ne reviendront pas des camps de concentration. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:00:00

fin : 2024-03-15 18:00:00

Rue du Change

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire comitebellande@gmail.com

L’événement Exposition « La résistance en Vendômois » à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2024-02-26 par OT de Vendome Territoires Vendomois