Le Noyer Le Noyer Cher, Le Noyer Exposition : “La mobilité ferroviaire en milieu rural d’hier à demain” Le Noyer Le Noyer Catégories d’évènement: Cher

Le Noyer

Exposition : “La mobilité ferroviaire en milieu rural d’hier à demain” Le Noyer, 16 septembre 2021, Le Noyer. Exposition : “La mobilité ferroviaire en milieu rural d’hier à demain” 2021-09-16 – 2021-09-26

Le Noyer Cher Le Noyer Dans le cadre de la Semaine de la mobilité, le Syndicat du Pays Sancerre-Sologne propose une exposition pour découvrir l’histoire de la mobilité ferroviaire en milieu rural, à travers les siècles. Informations complémentaires sur le site internet dédié. +33 2 48 73 99 01 https://www.mobihop.fr/ Dans le cadre de la Semaine de la mobilité, le Syndicat du Pays Sancerre-Sologne propose une exposition pour découvrir l’histoire de la mobilité ferroviaire en milieu rural, à travers les siècles. Informations complémentaires sur le site internet dédié. © PIXABAY dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Le Noyer Autres Lieu Le Noyer Adresse Ville Le Noyer lieuville 47.38509#2.67832