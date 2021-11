Champniers La Grange aux Arts, Champniers, Charente Exposition La Grange aux Arts, Champniers Catégories d’évènement: Champniers

Charente

Exposition La Grange aux Arts,, 3 décembre 2021, Champniers. Exposition

du vendredi 3 décembre au dimanche 12 décembre à La Grange aux Arts,

Exposition a la Grange aux Arts , Champnier Organisé par le collectif d’Artiste Etats d’ART ouvert les weekends du 3 au 5 et du 10 au 12 decembre

Entree Libre

Exposition d’Art Plastique La Grange aux Arts, Champniers 16 Champniers Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T15:00:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-04T15:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-05T15:00:00 2021-12-05T19:00:00;2021-12-10T15:00:00 2021-12-10T19:00:00;2021-12-11T15:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T15:00:00 2021-12-12T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Champniers, Charente Autres Lieu La Grange aux Arts, Adresse Champniers 16 Ville Champniers lieuville La Grange aux Arts, Champniers