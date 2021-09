Montarnaud Montarnaud Hérault, Montarnaud EXPOSITION “LA BIODIVERSITE” Montarnaud Montarnaud Catégories d’évènement: Hérault

Montarnaud Hérault Montarnaud Du 28 septembre au 30 octobre

La Bibliothèque Municipale vous invite à venir découvrir une exposition ludique « Hubert Reeves nous explique » sur le thème de la biodiversité, pour comprendre notre impact sur la nature et l’importance de sa préservation. A partir de 8 ans – Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

