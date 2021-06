Kerpert Kerpert Côtes-d'Armor, Kerpert Exposition Kerpert Kerpert Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Kerpert Côtes d’Armor Kerpert Exposition d’art contemporain. Annelyse Nguyên (sculpture) et Kévin Monot (peinture). L’Abbaye de Coat Malouen propose chaque été depuis 2006 des expositions d’art contemporain. Profitez d’une promenade en centre Bretagne pour venir découvrir ce site historique et les expositions que nous y présentons. guillaumeguintrand@orange.fr http://www.abbayedecoatmalouen.fr/ Exposition d’art contemporain. Annelyse Nguyên (sculpture) et Kévin Monot (peinture). L’Abbaye de Coat Malouen propose chaque été depuis 2006 des expositions d’art contemporain. Profitez d’une promenade en centre Bretagne pour venir découvrir ce site historique et les expositions que nous y présentons.

