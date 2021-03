Exposition Julien Marinetti, artiste plasticien, 1 avril 2021-1 avril 2021, Ainay-le-Vieil.

Exposition Julien Marinetti, artiste plasticien 2021-04-01 – 2021-10-03

Ainay-le-Vieil Cher Ainay-le-Vieil

Exposition de l’artiste plasticien de renommée internationale, Julien Marinetti:Julien Marinetti est peintre, sculpteur, graveur et dessinateur. Il allie sculpture et peinture. Pandas, bouledogues et autres sculptures en bronze de tailles variées seront présentées dans les jardins du Château d’Ainay-le-Vieil.

accueil@chateau-ainaylevieil.fr +33 9 71 46 01 83

