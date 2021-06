Huppy Huppy salle communale Huppy, Somme Exposition Jean SGARD Huppy salle communale Huppy Catégories d’évènement: Huppy

Jean SGARD graveur, orfèvre et peintre Abbevillois. Distingué meilleur ouvrier de France avant guerre. La transition sur la visite du général De Gaulle à Huppy sera faite avec le livre de Jean SGARD remis aux Présidents Cotty et De Gaulle. Une exposition de livres anciens et de cartes ferroviaires terminera l’exposition

Entré libre

L'ASPACHuppy en collaboration avec HB- Livres présente vingt-huit tableaux de Jean SGARD et collection de livres anciens.

