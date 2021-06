[Exposition] Jean-Pierre Clément Dieppe, 14 juin 2021-14 juin 2021, Dieppe.

[Exposition] Jean-Pierre Clément 2021-06-14 – 2021-07-31 Rue Sainte-Catherine Cercle Maritime de Dieppe

Dieppe Seine-Maritime Dieppe

Au détour de votre balade dieppoise, faites une halte pour admirer les œuvres de Jean-Pierre Clément, aquarelliste passionné et sensible à l’environnement qui l’entoure.

Armé de son matériel artistique, il arpente la Côte d’Albâtre pour croquer ses paysages à l’encre de chine et touches de gouache avec sensibilité et poésie.

clementinter@yahoo.fr +33 6 60 98 32 19

