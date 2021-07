Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan, Hautes-Pyrénées Exposition Jean François Delorme Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan Catégories d’évènement: Arras-en-Lavedan

Exposition Jean François Delorme Arras-en-Lavedan, 1 août 2021, Arras-en-Lavedan. Exposition Jean François Delorme 2021-08-01 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-31 18:00:00 18:00:00 Maison des arts ARRAS-EN-LAVEDAN

Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées Exposition Terre Verre et Bois.

Rencontre avec l’artiste le 31 Août à 14h30. abbadiale@orange.fr http://www.abbadiale.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-27 par

