Erquy Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Côtes-d'Armor, Erquy Exposition : Isabelle Cayeux Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Exposition : Isabelle Cayeux Bibliothèque municipale le Blé en Herbe, 1 décembre 2021, Erquy. Exposition : Isabelle Cayeux

du mercredi 1 décembre au vendredi 31 décembre à Bibliothèque municipale le Blé en Herbe

Si la page blanche ne l’inspire pas, Isabelle Cayeux aime en revanche le vieux papier et c’est donc avec bonheur qu’elle se laisse inspirer par la littérature autant que par l’objet-livre. Elle dessine, à l’encre de chine, à l’aquarelle ou au crayon sur les pages de garde des romans, leur donne une interprétation personnelle et poétique, son trait en fait des œuvres uniques qui trouveront naturellement leur place à la bibliothèque ce mois de décembre.

accès gratuit pendant les horaires d’ouverture de la bibliothèque

Tu iras lire Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Erquy Querbet Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T12:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-03T15:00:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T13:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T17:00:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-07T15:00:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T12:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-10T15:00:00 2021-12-10T19:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T13:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T17:00:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-14T15:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T12:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-17T15:00:00 2021-12-17T19:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T13:00:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T17:00:00;2021-12-19T14:00:00 2021-12-19T18:00:00;2021-12-21T15:00:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T12:00:00;2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-24T15:00:00 2021-12-24T19:00:00;2021-12-26T14:00:00 2021-12-26T18:00:00;2021-12-28T15:00:00 2021-12-28T18:00:00;2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T12:00:00;2021-12-29T14:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-31T15:00:00 2021-12-31T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Adresse Erquy Ville Erquy lieuville Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy