du samedi 30 octobre au dimanche 5 décembre à Hôtel Rochegude

Empruntant son titre à une nouvelle d’Alfred de Musset, l’exposition « Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée » réunit une trentaine de jeunes fraîchement diplômés de l’Institut supérieur des arts de Toulouse (L’isdaT). Du 30 octobre au 5 décembre ces artistes investissent les espaces des centres d’art « Pavillon Blanc Henri Molina » à Colomiers et du Lait à Albi pour offrir au public une découverte de l’art de demain. L’Hôtel Rochegude, ouvrira ses portes à des productions qui rendent compte de la diversité des pratiques et des axes de réflexion engagés par ces différents plasticiens sur différents médiums (photo, peinture, installation, vidéo). Le samedi 30 octobre à 16h30, la cour intérieure du bâtiment sera également investie pour des moments de rencontre et d’échange – performances, lectures – qui permettra de faire le lien entre les deux expositions. Voilà une belle vitrine du savoir-faire de l’art contemporain réalisé par des artistes en devenir qui mérite le détour ! Le LAIT fait la part belle aux jeunes talents Hôtel Rochegude 28 rue Rochegude, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

