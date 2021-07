Barfleur Barfleur Barfleur, Manche Exposition : huiles, aquarelles, pastels Barfleur Barfleur Catégories d’évènement: Barfleur

Manche

Exposition : huiles, aquarelles, pastels Barfleur, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Barfleur. Exposition : huiles, aquarelles, pastels 2021-07-05 – 2021-07-11

Barfleur Manche Exposition de Jean-Louis CABANES – Huiles, aquarelles, pastels

Salle polyvalente. Exposition de Jean-Louis CABANES – Huiles, aquarelles, pastels

Salle polyvalente. +33 2 33 23 43 00 Exposition de Jean-Louis CABANES – Huiles, aquarelles, pastels

Salle polyvalente. dernière mise à jour : 2021-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Barfleur, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Barfleur Adresse Ville Barfleur lieuville 49.67257#-1.26316