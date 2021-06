Rodez Galerie Sainte-Catherine Aveyron, Rodez Exposition How We Might Live de Célie Falières Galerie Sainte-Catherine Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Rodez

Exposition How We Might Live de Célie Falières

Galerie Sainte-Catherine, le samedi 18 septembre 2021

Galerie Sainte-Catherine, le samedi 18 septembre à 13:30

En 2018, sans feuille de route ni GPS, Célie Falières fait le tour de la Grande-Bretagne dans une camionnette. Pendant 40 jours, elle suit les contours de l’île, de Douvres au nord de l’Écosse, traversant les Midlands, le Yorkshire, le Lake District, le Pays de Galles, la Cornouaille, collectant objets, matériaux, images et sons. Ces échantillons disparates sont transformés suivant la règle de « faire suffire » : en adaptant l’ouvrage à la quantité de matière. L’argile devient peinture et poterie, la laine est un paysage et les cailloux se reflètent et se projettent. How We Might Live a reçu le soutien des régions Grand Est, Occitanie et d’Aveyron Culture – Mission Départementale. Aveyron Culture – Mission Départementale, organisme associé au Conseil départemental, accueille l’artiste plasticienne Célie Falères jusqu’au 18 septembre 2021. Galerie Sainte-Catherine 5, place Ste-Catherine, 12000 Rodez Rodez Les Ondes Aveyron

2021-09-18

