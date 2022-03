Exposition Home Sweet Home Tantôt Montlouis-sur-Loire, 23 mars 2022, Montlouis-sur-Loire.

Exposition Home Sweet Home Tantôt Montlouis-sur-Loire

2022-03-23 15:00:00 – 2022-03-27 18:00:00

Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tantôt est une marionnette à taille humaine qui vit plus lentement que les humains. Son quotidien est fait d’aventures buissonnières sur le territoire et avec les habitants qu’il rencontre au fil de ses pérégrinations. Dans cette exposition vous le retrouverez dans son univers intime. Vous pourrez visionner le film de ses aventures en Région-Centre Val de Loire, tourné en 2021. Visite de l’exposition en présence de l’équipe artistique samedi 26 mars à 14h, au Carroi des arts et présentation du travail de la compagnie à 16h, à la médiathèque d’Amboise. Port du masque et distanciation physique obligatoires.

Découvrez la programmation 2022 du Carroi des arts de Montlouis-sur-Loire avec l’exposition Home Sweet Home.

+33 2 47 45 85 85 https://www.ville-montlouis-loire.fr/agenda/

Tantôt est une marionnette à taille humaine qui vit plus lentement que les humains. Son quotidien est fait d’aventures buissonnières sur le territoire et avec les habitants qu’il rencontre au fil de ses pérégrinations. Dans cette exposition vous le retrouverez dans son univers intime. Vous pourrez visionner le film de ses aventures en Région-Centre Val de Loire, tourné en 2021. Visite de l’exposition en présence de l’équipe artistique samedi 26 mars à 14h, au Carroi des arts et présentation du travail de la compagnie à 16h, à la médiathèque d’Amboise. Port du masque et distanciation physique obligatoires.

OTMV

Montlouis-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-01-07 par