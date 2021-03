Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Finistère, Moëlan-sur-Mer Exposition – Histoires d’aidants et de répit Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Exposition – Histoires d’aidants et de répit, 30 mars 2021-30 mars 2021, Moëlan-sur-Mer. Exposition – Histoires d’aidants et de répit 2021-03-30 – 2021-04-28 Bibliothèque 16 Rue des Écoles

Par l'Association des Aidants Familiaux du Finistère

Mardi de 10h à 12h et de 16h à 17h45, Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h45, Jeudi de 16h à 17h45, Vendredi de 16h à 17h45 et Samedi de10h à 12h et de 14h à 16h

+33 2 98 39 70 06

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Moëlan-sur-Mer Autres Lieu Moëlan-sur-Mer Adresse Bibliothèque 16 Rue des Écoles Ville Moëlan-sur-Mer