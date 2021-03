Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer, Manche Exposition Hautevil’art Hauteville-sur-Mer Catégories d’évènement: Hauteville-sur-Mer

Manche

Exposition Hautevil’art, 27 mars 2021-27 mars 2021, Hauteville-sur-Mer. Exposition Hautevil’art 2021-03-27 – 2021-04-04

Hauteville-sur-Mer Manche Hauteville-sur-Mer Comme chaque année, les artistes amateurs de l’association Hautevil’art ont le plaisir de vous présenter l’aboutissement d’une année de travail. Leurs œuvres exposées sont le fruit des échanges et du plaisir qu’ils ont à travailler ensemble. Comme chaque année, les artistes amateurs de l’association Hautevil’art ont le plaisir de vous présenter l’aboutissement d’une année de travail. Leurs œuvres exposées sont le fruit des échanges et du plaisir qu’ils ont à travailler ensemble. hautevil_art_50@laposte.net +33 2 33 47 81 53 Comme chaque année, les artistes amateurs de l’association Hautevil’art ont le plaisir de vous présenter l’aboutissement d’une année de travail. Leurs œuvres exposées sont le fruit des échanges et du plaisir qu’ils ont à travailler ensemble. Comme chaque année, les artistes amateurs de l’association Hautevil’art ont le plaisir de vous présenter l’aboutissement d’une année de travail. Leurs œuvres exposées sont le fruit des échanges et du plaisir qu’ils ont à travailler ensemble.

Détails Catégories d’évènement: Hauteville-sur-Mer, Manche Autres Lieu Hauteville-sur-Mer Adresse Ville Hauteville-sur-Mer