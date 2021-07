Rouen Le 108 Rouen, Seine-Maritime Exposition : Gustave Flaubert et Maxime Du Camp exposent au 108 ! Le 108 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le 108

Le voyage en Orient de Gustave Flaubert et de Maxime Du Camp va durer plus d’un an et demi (automne 1849 au printemps 1851). La visite des pyramides se fait en décembre 1849. Maxime prend des photos et Gustave rêve et rédige des notes. Vous entrerez dans « l’album photos – notes » pour imaginer leur double vision : littéraire et photographique. En parallèle, la Métropole expose les participants du grand concours photo Chercher la pyramide avec Maxime et Gustave ! Prolongation de l’exposition jusqu’au 24 septembre Exposition photo Le 108 108 allée François-Mitterand, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

