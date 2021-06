Pézenas Pézenas Hérault, Pézenas EXPOSITION GENEVIEVE PHILIPPON ET JEAN-LOUIS PONFERRADA – 55ÈME FESTIVAL MIRONDELA DELS ARTS Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas

EXPOSITION GENEVIEVE PHILIPPON ET JEAN-LOUIS PONFERRADA – 55ÈME FESTIVAL MIRONDELA DELS ARTS 2021-09-01 15:00:00 – 2021-09-28 19:00:00

Pézenas Hérault GENEVIEVE PHILIPPON ET JEAN-LOUIS PONFERRADA

Peintres Voilà plus de vingt ans que Geneviève Philippon expose ses œuvres, en province comme à Paris.

Elle positionne l’humain au centre d’un processus créatif dans lequel formes et couleurs se répondent pour donner naissance à un mariage heureux et singulier, de l’abstraction au réalisme. Jean-Louis Ponferrada est un enfant de la méditerranée.

Pétri par la lumière de ce midi originel, il n’a cesse d’en explorer la palette. Peu importe les sujets qu’il s’offre de traiter, il insuffle à chacune de ses œuvres, par un talentueux travail de la matière, un caractère propre et précieux. HOTEL DES BARONS DE LACOSTE

Du 1 au 28 septembre 2021

Du mardi au samedi : 10h30 à 12h30 et 15h00 à 19h00

