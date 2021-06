Cerisy-la-Forêt Abbaye Saint-Vigor Cerisy-la-Forêt, Manche Exposition FOREST ART PROJECT Abbaye Saint-Vigor Cerisy-la-Forêt Catégories d’évènement: Cerisy-la-Forêt

Manche

Exposition FOREST ART PROJECT Abbaye Saint-Vigor, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Cerisy-la-Forêt. Exposition FOREST ART PROJECT

du samedi 10 juillet au dimanche 19 septembre à Abbaye Saint-Vigor

Exposition de sculptures, de peintures et de dessins, en circuit et an partenariat avec : Le Château de Gratot, la Maison Jacques Prévert, l’Ile de Tatihou et le Château de Carneville.

Tarif normal, 6 euros adultes, tarif réduit, 4 euros +12 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, détenteurs de carte de presse, Gratuit – 12 ans, personnes à mobilité réduite, étudiants en histoire de l’art, guides-conférenciers et ecclésiastiques.

Du samedi 10 juillet au dimanche 19 septembre, exposition temporaire, Chapelle de l’Abbé, Abbaye Saint-Vigor rue Des Sangles, 50680 Cerisy-La-Forêt Cerisy-la-Forêt Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T11:00:00 2021-07-10T18:00:00;2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T18:00:00;2021-07-12T10:00:00 2021-07-12T18:00:00;2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T18:00:00;2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T18:00:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T18:00:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T18:00:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T18:00:00;2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T18:00:00;2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T18:00:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T18:00:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T18:00:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T18:00:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T18:00:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T18:00:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T18:00:00;2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T18:00:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T18:00:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T18:00:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T18:00:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T18:00:00;2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T18:00:00;2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T18:00:00;2021-08-02T10:00:00 2021-08-02T18:00:00;2021-08-03T10:00:00 2021-08-03T18:00:00;2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T18:00:00;2021-08-05T10:00:00 2021-08-05T18:00:00;2021-08-06T10:00:00 2021-08-06T18:00:00;2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T18:00:00;2021-08-08T10:00:00 2021-08-08T18:00:00;2021-08-09T10:00:00 2021-08-09T18:00:00;2021-08-10T10:00:00 2021-08-10T18:00:00;2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T18:00:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T18:00:00;2021-08-13T10:00:00 2021-08-13T18:00:00;2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T18:00:00;2021-08-15T10:00:00 2021-08-15T18:00:00;2021-08-16T10:00:00 2021-08-16T18:00:00;2021-08-17T10:00:00 2021-08-17T18:00:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T18:00:00;2021-08-19T10:00:00 2021-08-19T18:00:00;2021-08-20T10:00:00 2021-08-20T18:00:00;2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T18:00:00;2021-08-22T10:00:00 2021-08-22T18:00:00;2021-08-23T10:00:00 2021-08-23T18:00:00;2021-08-24T10:00:00 2021-08-24T18:00:00;2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T18:00:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T18:00:00;2021-08-27T10:00:00 2021-08-27T18:00:00;2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T18:00:00;2021-08-29T10:00:00 2021-08-29T18:00:00;2021-08-30T10:00:00 2021-08-30T18:00:00;2021-08-31T10:00:00 2021-08-31T18:00:00;2021-09-01T11:00:00 2021-09-01T18:00:00;2021-09-02T11:00:00 2021-09-02T18:00:00;2021-09-03T11:00:00 2021-09-03T18:00:00;2021-09-04T11:00:00 2021-09-04T18:00:00;2021-09-05T11:00:00 2021-09-05T18:00:00;2021-09-06T11:00:00 2021-09-06T18:00:00;2021-09-07T11:00:00 2021-09-07T18:00:00;2021-09-08T11:00:00 2021-09-08T18:00:00;2021-09-09T11:00:00 2021-09-09T18:00:00;2021-09-10T11:00:00 2021-09-10T18:00:00;2021-09-11T11:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-12T11:00:00 2021-09-12T18:00:00;2021-09-13T11:00:00 2021-09-13T18:00:00;2021-09-14T11:00:00 2021-09-14T18:00:00;2021-09-15T11:00:00 2021-09-15T18:00:00;2021-09-16T11:00:00 2021-09-16T18:00:00;2021-09-17T11:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cerisy-la-Forêt, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Abbaye Saint-Vigor Adresse rue Des Sangles, 50680 Cerisy-La-Forêt Ville Cerisy-la-Forêt lieuville Abbaye Saint-Vigor Cerisy-la-Forêt