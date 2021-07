Exposition Femmes de l’ombre à la lumière/ Emazteak, itzaletik argira Saint-Pée-sur-Nivelle, 2 août 2021, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Exposition Femmes de l’ombre à la lumière/ Emazteak, itzaletik argira 2021-08-02 09:00:00 – 2021-08-30 17:00:00 Mairie Chemin Karrika

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques Saint-Pée-sur-Nivelle

11 portraits de femmes basques engagées Au cours de l’exposition, vous découvrirez le destin de femmes dont les parcours personnels, l’engagement et l’esprit de résistance ont marqué leur époque au Pays basque. Des femmes de Saint-Jean-de-Luz qui demandent l’égalité en 1789, aux résistantes de l’Union Féminine de Bayonne, toutes ont bousculé l’ordre établi. Pourtant, vous ne connaissez pas leurs histoires ni l’impact de leurs actions. Cette exposition a pour but de les mettre en lumière.

Exposition en français et en basque de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

+33 5 59 54 10 19

Mairie

