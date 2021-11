Exposition – Félix Arnaudin et son temps Seignosse, 6 décembre 2021, Seignosse.

2021-12-06 – 2021-12-12

EUR Exposition « Félix Arnaudin et son temps » du 6 au 12 décembre, salle Vidal à Seignosse Bourg.

A propos de Félix Arnaudin :

Félix Arnaudin, poète et photographe français spécialiste de la Haute-Lande. Il est le premier à observer la Haute-Lande en autochtone. On peut dire de lui qu’il est à la fois linguiste, folkloriste, historien, ethnologue, photographe et écrivain. Il s’illustre ainsi dans l’étude des traditions populaires de ce pays des Landes de Gascogne, alors en pleine mutation économique et sociale. Son travail porte sur le recueil de contes et chants en gascon, sur la photographie de paysages, habitats, bergers et paysans landais. Il consacre ainsi sa vie à sauver cet héritage de l’oubli.

Entrée libre.

Salle Vidal, Seignosse Bourg.

