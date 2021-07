Exposition « exploration autour des fleurs » Seltz, 1 septembre 2021-1 septembre 2021, Seltz.

Exposition « exploration autour des fleurs » 2021-09-01 – 2021-09-19

Seltz Bas-Rhin Seltz

EUR « Les œuvres d’art ne sont pas uniquement le produit fini, mais aussi, l’idée, l’action, le processus qui les a fait naître ». Jean M. AUEL

Blandine Seguy, alias Marie Danne, entraîne son geste et son regard sur toutes sortes de sujets, y compris le portrait. Après les crayons, fusains et feutres, son envie de mettre en couleurs l’a amenée à expérimenter d’autres techniques : l’acrylique, l’aquarelle, la gouache, les pastels secs et gras. Les œuvres exposées sont issues d’un tri autour du thème « FLEURS ».

« Les œuvres d’art ne sont pas uniquement le produit fini, mais aussi, l’idée, l’action, le processus qui les a fait naître ». Jean M. AUEL

Blandine Seguy, alias Marie Danne, entraîne son geste et son regard sur toutes sortes de sujets, y compris le portrait. Après les crayons, fusains et feutres, son envie de mettre en couleurs l’a amenée à expérimenter d’autres techniques : l’acrylique, l’aquarelle, la gouache, les pastels secs et gras. Les œuvres exposées sont issues d’un tri autour du thème « FLEURS ».

+33 3 88 05 59 79

« Les œuvres d’art ne sont pas uniquement le produit fini, mais aussi, l’idée, l’action, le processus qui les a fait naître ». Jean M. AUEL

Blandine Seguy, alias Marie Danne, entraîne son geste et son regard sur toutes sortes de sujets, y compris le portrait. Après les crayons, fusains et feutres, son envie de mettre en couleurs l’a amenée à expérimenter d’autres techniques : l’acrylique, l’aquarelle, la gouache, les pastels secs et gras. Les œuvres exposées sont issues d’un tri autour du thème « FLEURS ».

dernière mise à jour : 2021-06-30 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg