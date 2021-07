Tournus Église Saint-Valérien de Tournus Saône-et-Loire, Tournus Exposition ETAC – Avant la fuite des ombres Église Saint-Valérien de Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Exposition ETAC – Avant la fuite des ombres Église Saint-Valérien de Tournus, 17 septembre 2021, Tournus. Exposition ETAC – Avant la fuite des ombres

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Valérien de Tournus

Le travail photographique d’Alain Boulerot rend au corps sa fragilité originelle et renoue ces fils rompus. Ses autoportraits interrogent, auscultent notre monde, transcrivent une vision tendre, poétique et bienveillante mais aussi lucide, parfois tranchante qui constitue autant de miroirs pour le spectateur.

Entrée libre

Exposition photographique de Alain Boulerot, photographe. Église Saint-Valérien de Tournus Rue Alexis Bressard 71700 Tournus Tournus Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Tournus Autres Lieu Église Saint-Valérien de Tournus Adresse Rue Alexis Bressard 71700 Tournus Ville Tournus lieuville Église Saint-Valérien de Tournus Tournus