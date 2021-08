Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire EXPOSITION ET REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTO DU VIEIL-BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

Maine-et-Loire

EXPOSITION ET REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTO DU VIEIL-BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 2 octobre 2021, Baugé-en-Anjou. EXPOSITION ET REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTO DU VIEIL-BAUGÉ 2021-10-02 14:00:00 – 2021-10-03 18:00:00 Le Vieil Baugé Château du Perray

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Exposition des photos les 2 et 3/10, remise des prix le 3/10 à 17h au château du Perray (D61, Le Vieil Baugé) EXPOSITION ET REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTO DU VIEIL-BAUGÉ Exposition des photos les 2 et 3/10, remise des prix le 3/10 à 17h au château du Perray (D61, Le Vieil Baugé) dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Baugé-en-Anjou Adresse Le Vieil Baugé Château du Perray Ville Baugé-en-Anjou lieuville 47.51479#-0.10804