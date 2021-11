Paris Centre Paris Anim'Mathis Paris [EXPOSITION] Et mon ombre se déshabille Centre Paris Anim’Mathis Paris Catégorie d’évènement: Paris

Vernissage de l’exposition de peintures d’Alban Freneau « Et mon ombre se déshabille ». « Mon expo est l’occasion de montrer l’évolution la plus récente de mon travail et surtout l’affirmation d’un style. Elle n’a de sens que si elle est regardée et, en cela, le public divers du Centre Paris Anim’ Mathis est une formidable opportunité de toucher un public large et varié. Je souhaite qu’elle procure aux visiteurs la joie, l’intrigue, la gaité et la réflexion. » – Alban Freneau Vernissage de l’exposition de peintures d’Alban Freneau « Et mon ombre se déshabille » (du 1er au 18 décembre 2021), le 2 décembre 2021 à 18h30. Centre Paris Anim’Mathis 15 rue Mathis, 75019 Paris Paris

2021-12-02T18:30:00 2021-12-02T20:30:00

