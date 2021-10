Parthenay Parthenay Deux-Sèvres, Parthenay Exposition éphémère « La lutherie » 2021 Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

Exposition éphémère « La lutherie » 2021 Parthenay, 16 octobre 2021, Parthenay. Exposition éphémère « La lutherie » 2021 2021-10-16 – 2021-10-17 MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 1 Rue de la Vau Saint Jacques

Exposition éphémère sur le métier de luthier dans le cadre des Rencontres des métiers d'art. 14 violons d'étude, prêtés par l'Ecole de musique de Parthenay-Gâtine, sont exposés en vitrine. Ne ratez pas : Rencontre avec Christian Rault, artisan-luthier samedi 16 octobre, 15h-17h.

Lieu Parthenay Adresse MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 1 Rue de la Vau Saint Jacques Ville Parthenay