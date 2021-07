La Bresse La Bresse La Bresse, Vosges EXPOSITION ENTRE RÊVE ET RÉALITE – ANTOINE AIZIER La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

Vosges

EXPOSITION ENTRE RÊVE ET RÉALITE – ANTOINE AIZIER La Bresse, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, La Bresse. EXPOSITION ENTRE RÊVE ET RÉALITE – ANTOINE AIZIER 2021-07-31 15:00:00 – 2021-09-05 18:00:00 Maison de La Bresse 7 Rue de la Clairie

La Bresse Vosges Entre rêve et réalité : L’inspiration et l’univers d’Antoine ne sont que les fragments des rêves qu’il fait chaque nuit. Il les retranscrit de différentes manières, dans un mélange de pointillisme, impressionnisme et symbolisme. Ses illustrations font partie d’une histoire, d’un voyage, qui se comprend au fil de l’exposition. Un petit personnage voyage dans tous les tableaux et parcourt son chemin, d’œuvre en œuvre. Caché dans tous ces détails, il faudra le retrouver car c’est avec lui que votre aventure commence ! Ne vous y trompez pas, ces paysages délicats sont habités : sous chaque feuille, une âme… Prenez une barque, et venez faire un tour sur cette rivière de l’enfance. maisondelabresse@labresse.fr +33 3 29 62 65 95 http://maisondelabresse.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: La Bresse, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu La Bresse Adresse Maison de La Bresse 7 Rue de la Clairie Ville La Bresse lieuville 48.00318#6.875