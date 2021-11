Tain-l'Hermitage Tain-l'Hermitage Drôme, Tain-l'Hermitage Exposition “Enfances” – SculpturArt Tain-l’Hermitage Tain-l'Hermitage Catégories d’évènement: Drôme

Tain-l'Hermitage

Exposition “Enfances” – SculpturArt Tain-l’Hermitage, 7 novembre 2021, Tain-l'Hermitage. Exposition “Enfances” – SculpturArt Maison de l’Oratoire . SculpturArt 19bis grande rue Tain-l’Hermitage

2021-11-07 14:30:00 14:30:00 – 2021-03-20 17:00:00 17:00:00 Maison de l’Oratoire . SculpturArt 19bis grande rue

Tain-l’Hermitage Drôme Tain-l’Hermitage exposition de sculptures sur le thème de l’enfance au 1er étage et exposition des œuvres de l’artiste Josiane Kintz au 2eme étage contact.sculpturart@gmail.com +33 6 50 12 45 12 http://sculpturart-biennale.blogspot.fr/ Maison de l’Oratoire . SculpturArt 19bis grande rue Tain-l’Hermitage

dernière mise à jour : 2021-11-02 par Ardèche Hermitage Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Tain-l'Hermitage Autres Lieu Tain-l'Hermitage Adresse Maison de l'Oratoire . SculpturArt 19bis grande rue Ville Tain-l'Hermitage lieuville Maison de l'Oratoire . SculpturArt 19bis grande rue Tain-l'Hermitage