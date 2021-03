Payzac Payzac Dordogne, Payzac Exposition en partenariat avec l’Artothèque de Trélissac Payzac Catégories d’évènement: Dordogne

Payzac

Exposition en partenariat avec l'Artothèque de Trélissac, 9 mars 2021-9 mars 2021, Payzac.
2021-03-09 – 2021-03-31
Place Jean-Pierre Timbaud Médiathèque

Payzac Dordogne Payzac Exposition d’œuvres d’artistes aux techniques variées. Horaires d’ouverture de la médiathèque :

Mardi : 9h30-12h

Mercredi : 9h30-12h 14h-17h30

Vendredi : 14h-17h

Catégories d'évènement: Dordogne, Payzac
Lieu Payzac
Adresse Place Jean-Pierre Timbaud Médiathèque
Ville Payzac