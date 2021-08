Exposition ‘’Du haras à l’hippodrome : portraits de stars’’ Médiathèque du Pays de Falaise, 23 octobre 2021, Falaise.

_« Peintre et cavalière, Marie-Odile Colatrella a pour les chevaux une passion que la raison tempère et que la précision anatomique anoblit. Héritière du réalisme anglais du XIXème, elle immortalise à l’huile ou au pastel les plus beaux modèles (avec une préférence pour les chevaux de course), leur fait prendre la lumière, donne du lustré à leur robe, du relief à leurs muscles, de la tendresse à leur regard et restitue jusqu’à leur caractère. Des tableaux à voir et à caresser. »_ Jérôme Garçin (L‘Obs 2023, 14-20 août 2003) L’exposition « Du haras à l’hippodrome : portraits de stars » présentera : des Huiles sur toiles ou sur panneau, des dessins au crayon représentant principalement des portraits de chevaux, des chevaux en mouvement, en course ou en entrainement, pour une bonne part d’origine normande. En complément de cette exposition, une présentation de documents et gravures sera réalisée par Alain Pagès dans une vitrine dédiée. Horaires : * samedi 23 octobre : 9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h * mardi 26 et jeudi 28 octobre : 14h – 18h * mercredi 27 octobre : 10h – 18h Renseignements : Médiathèque de Falaise : 02.31.41.65.45 – [[mediathequefalaise@paysdefalaise.fr](mailto:mediathequefalaise@paysdefalaise.fr)](mailto:mediathequefalaise@paysdefalaise.fr) Site internet : [www.mediatheque-cdcfalaise.fr](http://www.mediatheque-cdcfalaise.fr) _Exposition en place du 19 octobre au 6 novembre 2021 et en bonus une rencontre avec l’artiste Marie-Odile Colatrella le samedi 6 novembre._

Entrée libre

La Médiathèque de Falaise propose une exposition de l’artiste peintre et cavalière, Marie-Odile Colatrella, ainsi qu’une présentation de documents et gravures par Alain Pagès.

